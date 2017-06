Tagesgewinner war am Mittwoch Canadian Solar mit 7,20% auf 13,99 (164% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,03%) vor Twitter mit 5,14% auf 17,78 (139% Vol.; 1W 6,09%) und First Solar mit 5,02% auf 37,23 (87% Vol.; 1W 2,87%). Die Tagesverlierer: publity mit -5,85% auf 36,20 (241% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -10,73%), Sberbank mit -4,53% auf 8,99 (0% Vol.; 1W -4,01%), Manitowoc mit -4,42% auf 5,62 (73% Vol.; 1W -6,18%) Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (34291,65 Mio.), GlaxoSmithKline (26955,22) und Rio Tinto (26690,22). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Scout24 (629%), Telefonica (366%) und Zalando (356%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Geely mit 33,18%, die beste...

