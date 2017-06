FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt scheinen angesichts des jüngsten Ölpreisrutsches auch am Donnerstag zunächst vorsichtig zu bleiben. Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,06 Prozent tiefer auf 12 767 Punkte.

Nach dem Dax-Rekord bei 12 951 Punkten am Dienstag hatten Anleger zunächst auf Gewinnmitnahmen gesetzt. Grund waren deutlich gesunkene Ölpreise, die Bedenken hinsichtlich der Inflationsziele der Notenbanken weckten - und das zu einer Zeit, in der die US-Notenbank Fed auf einem geldpolitischen Straffungskurs ist. Sollte die Fed die Zinsen trotz einer sehr niedrigen Inflation weiter anheben, befürchten Experten Belastungen für die Konjunktur./mis/das

ISIN DE0008469008

AXC0035 2017-06-22/07:31