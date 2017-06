FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VORSICHT - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt scheinen angesichts des jüngsten Ölpreisrutsches auch am Donnerstag zunächst vorsichtig zu bleiben. Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,06 Prozent tiefer auf 12 767 Punkte. Nach dem Dax-Rekord bei 12 951 Punkten am Dienstag hatten Anleger zunächst auf Gewinnmitnahmen gesetzt. Grund waren deutlich gesunkene Ölpreise

USA: - IM MINUS - Schwache Ölpreise haben den Dow Jones Industrial am Mittwoch abermals belastet. Zudem blieben die Investoren an der Wall Street nach den jüngsten Kursschwankungen auf hohem Niveau vorsichtig. Der US-Leitindex knüpfte an seine Vortagesverluste an und schloss 0,27 Prozent im Minus mit 21 410,03 Punkten. Bei 21 535 Zählern hatte er tags zuvor noch ein Rekordhoch erreicht, bevor Gewinnmitnahmen im Sog schwacher Ölpreise und politischer Risiken etwa in Nahost ihn letztlich ins Minus drückten.

ASIEN: - IM PLUS - An Asiens Börsen ging es am Donnerstag fast durch die Bank aufwärts. Besonders in Shanghai konnten sich die Anleger über Kursgewinne freuen. In Japan ging es denkbar knapp aufwärts, obgleich der Yen im Wert gestiegen war, was den Export belasten kann.

DAX 12.774,26 -0,32% XDAX 12.770,32 -0,32% EuroSTOXX 50 3.554,35 -0,18% Stoxx50 3.191,51 -0,27% DJIA 21.410,03 -0,27% S&P 500 2.435,61 -0,06% NASDAQ 100 5.782,39 0,98% Nikkei 225 20.144,79 0,03% (7:05 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - STABIL - Der Bund-Future dürfte den Tag kaum verändert beginnen und sollte sich im Tagesverlauf zwischen 164,30 und 165,50 bewegen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Donnerstagmorgen. Die Experten der Helaba sehen den Bund-Future zwischen 164,10 und 165,50.

Bund-Future Schlusskurs 164,94 -0,03% Bund-Future Settlement 164,97 -0,02%

DEVISEN: - EURO RICHTUNG 1,12 DOLLAR - Der Kurs des Euro hat sich ein Stück weit von seinen jüngsten Verlusten erholt. Am Donnerstagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1169 US-Dollar. Sie setzte damit ihre Aufwärtsbewegung aus dem Wall-Street-Handel fort. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 1,1147 (Dienstag: 1,1156) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,1169 0,01% USD/Yen 111,12 -0,23% Euro/Yen 124,12 -0,24%

ROHÖL -STABIL - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nach der erneuten Talfahrt vom Vortag wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 44,79 Dollar und damit drei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um zwei Cent auf 42,52 Dollar.

