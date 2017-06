Von Lucy Craymer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Kursgewinne auf breiter Front prägen am Donnerstag das Bild an den ostasiatischen Aktienmärkten. Stärker nach oben um fast 1 Prozent geht es in Sydney, nachdem der rohstofflastige australische Aktienmarkt am Vortag mit 1,6 Prozent sein größtes Tagesminus im bisherigen Jahresverlauf eingefahren hatte. Rückenwind komme von gestiegenen Metallpreisen, heißt es.

Der Nikkei-Index in Tokio verbessert sich um 0,2 Prozent auf 20.169 Punkte. An den chinesischen Börsen wirkt weiter die Entscheidung des Indexbetreibers MSCI nach, chinesische A-Aktien ab dem kommenden Jahr in seine Schwellenländerindizes aufzunehmen. Das werde längerfristig zu starken Mittelzuflüssen an den chinesischen Aktienmarkt führen, heißt es. Der Schanghai-Composite gewinnt 0,8 Prozent, der HSI in Hongkong 0,6 Prozent. In Taiwan markiert der Taiex erneut ein 27-Jahreshoch.

In Neuseeland geht es um 0,3 Prozent nach oben, nachdem die Notenbank des Landes wie allgemein erwartet, die Leitzinsen unverändert gelassen hat und weiter eine weitgehend neutrale Geldpolitik fährt.

Schnäppchenkäufe in Sydney

Habe die Börse in Sydney zuletzt noch stark unter den immer weiter abrutschenden Ölpreisen gelitten, sorgten nun steigende Rohstoffpreise wie beim Eisenerz für Schnäppchenkäufe, sagen Marktbeobachter. Rio Tinto gewinnen 1,2 und BHP Billiton 0,6 Prozent. Der Kurs des Eisenerzförderers Fortescue springt um 4 Prozent an, die Aktie des Goldschürfers Newcrest steigt um 1,4 Prozent, weil auch der Goldpreis anzieht, gestützt zum Teil vom etwas nachgebenden Dollar. Im Vergleich zum US-Handel steigt der Goldpreis um 0,3 Prozent auf 1.252 Dollar je Feinunze.

Die Ölpreise können sich derweil von ihrem Absturz auf 10-Monatstiefs am Vortag nicht erholen und tendieren seitwärts, dennoch erholen sich zumindest in Sydney auch die Kurse von Ölaktien etwas. Santos legen um 0,7 Prozent zu, Oil Search um 2 Prozent. Andernorts drücken die Ölpreise dagegen weiter auf die Kurse der entsprechenden Aktien. In Tokio verlieren Inpex 1,4 und Japan Petroleum 1,2 Prozent. Brentöl wird wie zuletzt in den USA mit 44,83 Dollar gehandelt, etwa 50 Cent über dem jüngsten Mehrmonatstief

Takata-Kurs erst geviertelt, dann halbiert

In Tokio sorgt der Absturz der Takata-Aktie für Gesprächsstoff. Das wegen fehlerhafter Airbags, die vereinzelt auch zu Todesfällen führten, in eine schwere Krise geratene Unternehmen wird Medienberichten zufolge am Freitag oder am Montag Insolvenz beantragen. Nach dem Einbruch um 25 Prozent am Mittwoch stürzen Takata nun um weitere 51 Prozent ab auf 119 Yen. Takata selbst sagte derweil, man habe noch keine Entscheidung über einen Insolvenzantrag getroffen.

Toshiba gewinnen 0,6 Prozent und werden etwas gestützt davon, dass Foxconn seine Bemühungen um eine Übernahme des Chipgeschäfts von Toshiba noch nicht aufgegeben hat. "Wir haben immer noch eine Chance", sagte Foxconn-Chef Terry Gou auf der Hauptversammlung des auch als Hon Hai bekannten Unternehmens. Angaben dazu, was er bieten wolle, machte er allerdings nicht. Hon Hai liegen nach zuletzt deutlichen Gewinnen unverändert im Markt. Toshiba hatte am Mittwoch mitgeteilt, bevorzugt mit einem von der japanischen Regierung geführten Konsortium über den Verkauf der Computerchip-Sparte zu verhandeln.

Für China Gas geht es in Hongkong um 7,2 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen einen 82-prozentigen Gewinnanstieg gemeldet und zudem mit einem optimistischen Ausblick aufgewartet hat.

