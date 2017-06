Zu folgenden News möchte ich ein bissl Senf geben ... ZFA Ich meine: "Vorzeitige Tilgung Geregelter FreiverkehrEmittent: Raiffeisen Centrobank AGLetzter Handelstag: 21.06.2017 ISIN Name AT0000A1L8S5 RCB Express.Z./voestalpine16-21" Das kam gestern. Es handelt sich dabei um das Sieger-Zertifikat beim Award 2017. Es war das erste Express-Zertifikat auf eine EInzelaktie. In der sehr guten Erklärung der Award-Veranstalter (siehe unten) wurde die Tilgungswahrscheinlichkeit schon avisiert. "Gewonnen hat die RCB in der Kategorie Österreich-Zertifikat des Jahres mit dem voestalpine Express-Zertifikat (ISIN AT0000A1L8S5). Im Gegensatz zum deutschen Markt fristeten Express-Zertifikate in Österreich bis Anfang 2016...

Den vollständigen Artikel lesen ...