Der Hochhausbrand in London ist noch in unser aller Köpfe. Und das Resumee: An der Verwendung alternativer Dämmstoffe wird die Bauwirtschaft mittelfristig nicht vorbeikommen. Hier kommt Rockwool International ins Spiel. Das dänische Unternehmen ist weltgrößter Hersteller von Steinwolle. Das Material dämmt nicht nur Temperatur, sondern auch Schall und ist zudem ökologisch nachhaltig.Andere natürliche alternative Dämmmaterialien wie Gras oderSchilf müssen erst chemisch behandelt werden, damit sie nicht entzündlich sind. All diese Materialien sind aber deutlich teurer als Styropor. Rockwool selbst will sich nicht als Profiteur des Londoner Unglücks sehen. Tatsächlich brummtdas Geschäft auch so schon. Das Unternehmen profitiertvon der lebhaften Bautätigkeit. Der Gewinn je Aktie ist in den letzten Jahren per saldo gestiegen. Allerdings ist die Aktie mit einem KGV von 20 per 2018 nicht mehr ganz billig. Fazit: Der Kurs ist zuletzt deutlich gestiegen, aber dennoch ist zumindest eine kleine Einstiegsposition opportun. Da die Aktie in Deutschland nicht besonders liquide gehandelt wird, sollten Sie in Kopenhagen ordern. Nachkauflimit zur Komplettierung der Position: 1.330 DKr. Wer unbedingt in Deutschland kaufen will, sollte keinesfalls billigst ordern! Kauflimit 187 €.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info