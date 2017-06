FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag seine Kursgewinne vom Vortag gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1172 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1147 Dollar festgesetzt.

Der Handel am Devisenmarkt muss weiterhin "ohne wesentliche fundamentale Impulse auskommen", sagte Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Im Tagesverlauf könnten aber Stimmungsdaten aus der französischen Wirtschaft für Bewegung beim Eurokurs sorgen. Umlauf wollte nicht ausschließen, dass die Wahlsiege des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für zusätzliche Aufbruchstimmung in den Unternehmen des Landes gesorgt hat./jkr/fbr

