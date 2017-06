Bad Marienberg - Die EU-Kommission hat am Mittwoch Geldbußen in Höhe von 26,744 Mio. Euro gegen Automotive Lighting und Hella wegen ihrer Beteiligung an einem Kartell im Bereich der Fahrzeugbeleuchtung verhängt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Gegen Valeo wurde keine Geldbuße festgesetzt, da das Unternehmen die EU-Kommission von dem Kartell in Kenntnis gesetzt hat.

