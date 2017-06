Der Dax legte zuletzt auf seiner Rekordjagd eine Atempause ein. Das könnte sich am Donnerstag fortsetzen: Der Terminkalender ist leer gefegt. Börsianer erhoffen sich jedoch Hinweise zur Konjunkturentwicklung in Europa.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag Börsianern zufolge kaum vom Fleck kommen. Vorbörslich notierte der Dax bei 12.768 - 0,05 Prozent leichter als am Vortag. Bereits am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex auf seiner Rekordjagd eine Atempause eingelegt und war 0,3 Prozent leichter bei 12.774,26 ...

