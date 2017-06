Zürich - Das Chief Investment Office (CIO) von UBS Wealth Management hat heute ein White Paper zum Thema «Vermögen der Millennials» veröffentlicht. Darin kommen die Verfasser zum Schluss, dass Automatisierung und Vernetzung Einfluss darauf haben, welche Ansprüche Millennials heute an die Vermögensverwaltung und Finanzberatung stellen. Millennials ist die Generation, die zwischen 1980 und 2000 geboren wurde.

Dank der allgegenwärtigen Internettechnologie agieren Millennials und deren Finanzberater als Wegbereiter für einen Trend, der weg von den herkömmlichen «Finanzsupermärkten» in Richtung breitgefasster, personalisierter Online-Plattformen für die Vermögensverwaltung geht. In einer Zeit der sozialen Vernetzung gewinnen vor allem solche Online-Netzwerke an Bedeutung, welche die Berater bei der Identifizierung globaler Gelegenheiten für ihre Kunden unterstützen und neben einer Kapitalrendite auch der Gesellschaft als Ganzes Vorteile bringen.

Gemäss einer Studie von UBS vom Oktober 2016 meinen 43% der Millennials, dass ihre digitale Kompetenz sich in Zukunft positiv auf ihre finanzielle Sicherheit auswirken wird. Unter 16 Faktoren wurde dieser Aspekt an vierter Stelle genannt. Nur für 36% der Befragten galt dies auch für den Arbeitsmarkt ihres Landes. Von der Bedeutung her stand Bildung an erster Stelle. So schätzten 61% der Befragten ihr Ausbildungsniveau als Vorteil ein, was auch ein Indiz dafür ist, wie wichtig digitale Informationen für die Berater und ihre Millennial-Kunden sind.

Mark Haefele, Global Chief Investment Officer bei UBS Wealth Management, sagt: «In unserer Zeit der engeren sozialen Vernetzung zeigen vermögende Millennials, aber auch andere Privatkunden, zusehends stärkeres Interesse an innovativen digitalen Plattformen sowie nachhaltigem und Impact Investing. Dies gibt

den Vermögensverwaltern und Finanzberatern die Möglichkeit, ihre digitale Kompetenz zu verbessern, aber auch privates Vermögen zugunsten einer nachhaltigeren Welt einzusetzen.»

Simon Smiles, Chief Investment Officer for Ultra High Net Worth bei UBS Wealth Management und WEF Young Global Leader, ergänzt: «Unsere vermögendsten Millennial-Kunden ...

