DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Talfahrt des Ölpreis hat sich fortgesetzt und ihn auf den tiefsten Stand seit zehn Monaten abrutschen lassen. Selbst ein stärker als erwartet ausgefallener Lagerabbau in den USA am Vortag vermochte den Absturz nicht zu stoppen. Denn die US-Förderung sprang gleichzeitig auf ein 22-Monatshoch und die Behörden erhöhten ihre Erwartungen an die US-Förderung weiter. Die Daten belegen laut Marktteilnehmern, dass die US-Schieferölproduzenten trotz der gefallenen Preise weiterhin effizient fördern können. Der Opec werfen Kritiker dagegen vor, zwar durch Fördersenkungen am Markt um Vertrauen zu werben, doch gleichzeitig würfen die Mitglieder enorme Lagerbestände auf den Markt. Die russische Zentralbank lieferte zudem einen ernüchternden Ausblick: Die Produktionssteigerungen in Libyen, Nigeria und den USA gepaart mit einer schwächelnden Konjunktur in China könnten den Ölpreis Mitte 2018 bis auf 25 Dollar drücken. Dazu passten Aussagen des iranischen Ölministers. Laut Bijan Zanganeh prüfen Opec-Staaten zusätzliche Förderbeschränkungen, nachdem die bisherigen nicht zu einer Stabilisierung der Preise geführt hatten. Im asiatischen Handel stabilisierten sich die Ölpreise auf dem tiefen Niveau. Der jüngste Preisverfall "erhöht den Druck auf die Opec, bei ihren Mitgliedern für eine verstärkte Förderdisziplin zu sorgen", so ein Analyst.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Patrizia Immobilien AG, HV

11:30 DE/Oberlandesgericht Düsseldorf, Verhandlung über geplante Aufspaltung der Metro AG

Im Laufe des Tages:

-DE/Stada Arzneimittel AG, Fristende zur Aktien-Andienung an Bain Capital und Cinven

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Aurelius Eq.Opp. 4,00 EUR Hamburger Hafen 0,58 EUR Lewag Holding 0,40 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 109 zuvor: 109 -EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juni (Vorabschätzung) PROGNOSE: -3,0 zuvor: -3,3 -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 237.000 16:00 Index der Frühindikatoren Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 HU/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2020 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 10 Mrd HUF 11:30 GB/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2047 im Volumen von 2,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.433,00 -0,02 Nikkei-225 20.146,72 0,04 Schanghai-Composite 3.184,91 0,91 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.774,26 -0,32% DAX-Future 12.762,50 -0,33% XDAX 12.770,32 -0,32% MDAX 25.350,87 -0,11% TecDAX 2.275,60 -0,60% EuroStoxx50 3.554,35 -0,18% Stoxx50 3.191,51 -0,27% Dow-Jones 21.410,03 -0,27% S&P-500-Index 2.435,61 -0,06% Nasdaq-Comp. 6.233,95 +0,74% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,94% -5

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem Stabilisierungstag an den europäischen Börsen rechnen Händler für die Sitzung am Donnerstag. "Vorlagen und Umfeld sind unspektakulär", sagt ein Marktteilnehmer. In Asien ziehen die Kurse überwiegend etwas an, angeführt von Schanghai mit dem Beschluss zur Aufnahme der großen chinesischen Aktien in den MSCI. Im Ölpreis lässt am Morgen zumindest die Abwärtsdynamik nach und es kommt zu einer Stabilisierung. Positiv sei, dass der DAX den Unterstützungsbereich um 12.700 Punkte verteidigt habe. Ein unmittelbarer Angriff auf die gestaffelte Widerstandszone zwischen 12.840 und 12.950 Punkten deute sich aber auch nicht an.

Rückblick: Der andauernde Ölpreisverfall hat die europäischen Börsen auch am Mittwoch belastet. Der Ölsektor verlor europaweit weitere 0,2 Prozent. Seit Jahresbeginn hat der Sektor bereits 9 Prozent an Wert verloren, während es etwa für den DAX um fast 12 Prozent nach oben ging. Analysten rechnen nicht mit einer zügigen Erholung des Ölpreises. Neben Überkapazitäten belasten hohe Lagerbestände. Stärkster Sektor waren Basic Resources mit plus 0,8 Prozent. Thyssenkrupp und Arcelormittal stiegen mit dem europäischen Stahlsektor um je 2,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Keine Euphorie gab es bei den Aktien der Deutschen Telekom angesichts von Presseberichten, T-Mobile US solle mit Sprint fusioniert werden. "Der Markt hatte doch eher auf einen Verkauf gehofft mit einer hohen Cash-Komponente", sagte ein Händler. Die Telekom-Aktie gab um 0,1 Prozent nach. Der Konzern hat zudem seinen restlichen Anteil von 9,3 Prozent an Scout24 verkauft. Die Aktie verkraftete die Platzierung gut und schloss 3,4 Prozent leichter bei 33,10 Euro. Das Interesse an dem Börsengang von Vapiano scheint extrem gut zu sein. Das Buch sei bereits ganz gezeichnet. Die Frage sei, ob die Preisspanne ausgereizt werde. Die Bookbuilding-Spanne reicht von 21 bis 27 Euro. Im Spezialistenhandel ging die Aktie bei 26,85 Euro um. Tom Tailor stiegen um 2,1 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen hatte. Grand City Properties verloren im Zuge einer Kapitalerhöhung hingegen 3,1 Prozent. Thyssenkrupp stiegen mit dem europäischen Stahlsektor um 2,1 Prozent. Deutsche Börse litten unter Gewinnmitnahmen und verloren 1,8 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): XDAX unv. bei 12.770 Pkt - SAP gesucht

SAP wurden am Abend 1,5 Prozent höher gestellt, nachdem US-Wettbewerber Oracle nach US-Börsenschluss überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Ansonsten wusste ein Händler von keinen Auffälligkeiten zu berichten.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Hatten stabilisierende Ölpreise zunächst für Rückendeckung gesorgt, belasteten die anschließend erneut abgestürzten Ölpreise die US-Börsen erneut - wenn auch nur mäßig. Letztlich fiel die Marktreaktion an der Wall Street angesichts eines Zehnmonatstiefs bei Erdöl sogar recht verhalten aus. An der technologielastigen Nasdaq ging es auf Tagessicht deutlich volatiler zu. Nach starken Vortagesverlusten erholte sich die Nasdaq wieder, der Halbleitersektor gewann 0,7 Prozent - die Software-Branche 0,8 Prozent. Die Frage, ob die hohen Bewertungen im Technologiesektor gerechtfertigt sind, entzweite Marktteilnehmer weiter. Einige sprachen von einer Blasenbildung. Im Mai waren die Verkäufe bestehender Häuser in den USA etwas stärker als vorhergesagt geklettert. Erkennbaren Einfluss auf die Aktienmärkte hatten die Daten nicht. Unter den Einzelwerten legten Adobe um 2,4 Prozent zu, nachdem der Softwarehersteller überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Auch die Geschäftszahlen von Red Hat hatten positiv überrascht, was dem Kurs zu einem Sprung um 9,4 Prozent verhalf. Die Analysten von Stifel Nicolaus stuften das Papier in der Folge auf "Buy" hoch. AMD schossen um 10,6 Prozent empor. Der Halbleiterkonzern stellte eine neue Chip-Generation für Server vor. Diese könnten Intel Konkurrenz machen, Intel sanken um 0,8 Prozent - auch belastet von einer Abstufung durch Bank of America-Merrill Lynch. Twitter zogen um 5,1 Prozent an. Das Unternehmen kündigte Schritte an, die Video-App Periscope attraktiver zu machen. Am Anleihemarkt stagnierten die Kurse auf Tagessicht. Während die positiven Immobiliendaten etwas belasteten, stützten die Aussicht auf eine niedrige Inflation angesichts des Ölpreisverfalls und die Aussagen von US-Notenbankpräsident Patrick Harker aus Philadelphia, der für eine Pause bei Zinserhöhungen plädierte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.20 Uhr EUR/USD 1,1173 +0,0% 1,1168 1,1145 EUR/JPY 124,07 -0,3% 124,39 124,20 EUR/CHF 1,0862 +0,0% 1,0861 1,0858 GBP/EUR 1,1345 -0,0% 1,1350 1,1363 USD/JPY 111,05 -0,3% 111,39 111,46 GBP/USD 1,2677 +0,0% 1,2675 1,2665

Der Euro zeigt sich zu Beginn des europäischen Handels wenig verändert. Er kann die Gewinne des Vortages damit verteidigen und notiert unter der Marke von 1,1170 Dollar seitwärts. Zum Yen zeigt sich der US-Dollar etwas leichter. Der Einbruch der Ölpreise auf den tiefsten Stand seit zehn Monaten würde die Aussichten für den Zinspfad der US-Notenbank etwas eintrüben, so ein Teilnehmer.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,54 42,53 +0,0% 0,01 -25,2% Brent/ICE 44,81 44,82 -0,0% -0,01 -23,7%

Die dramatische Preistalfahrt setzte sich fort. WTI verbilligte sich um 2,3 Prozent auf 42,53 Dollar, Brent um 2,6 Prozent auf 44,82 Dollar. In Asien kam es zu einer Stabilisierung der Preise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.253,50 1.247,95 +0,4% +5,55 +8,9% Silber (Spot) 16,63 16,49 +0,9% +0,14 +4,5% Platin (Spot) 932,25 928,50 +0,4% +3,75 +3,2% Kupfer-Future 2,59 2,60 -0,3% -0,01 +3,0%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 22, 2017 01:40 ET (05:40 GMT)

Mit dem wieder nachgebenden Dollar stabilisierte sich der Goldpreis nach dem Fünfwochentief des Vortages. Zudem sprach der erneute Einbruch der Ölpreise für eine niedrige Inflation. Auch die Harker-Kommentare stützten. Die Feinunze legte erstmals seit drei Sitzungen wieder zu - im späten US-Handel um 0,4 Prozent auf 1.247 Dollar. Im asiatischen Handel holte der Goldpreis die Abgaben des Vortages wieder auf.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

DEUTSCHLAND

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat weiter günstige Perspektiven für die deutsche Wirtschaftslage festgestellt und ihre Pläne für Steuersenkungen in der nächsten Legislaturperiode bekräftigt. "Die Konjunkturaussichten, so wird es uns zumindest gesagt, bleiben gut", sagte Merkel beim Tag der Immobilienwirtschaft in Berlin.

FRANKREICH

Die bisherige Bahnmanagerin Florence Parly wird neue Verteidigungsministerin, wie der Elysée-Palast mitteilte. Ernannt wurden auch eine neue Justizministerin und eine neue Europaministerin. Die Regierungsumbildung fiel wegen des Rücktritts von drei Ministern der mit Macron verbündeten Zentrumspartei MoDem größer aus als zunächst geplant.

RUSSLAND/USA

Moskau sagte kurzfristig für diesen Freitag geplante Konsultationen beider Regierungen in St. Petersburg ab, wie ein US-Regierungsvertreter sagte. Mit der Absage reagiere die russische Regierung auf die neuen Sanktionen, welche die USA am Dienstag wegen des Ukraine-Konflikts gegen Russland verhängt hatten.

DIAGEO

greift für einen Zukauf tief in die Tasche. Für die in den USA am schnellsten wachsende Tequila-Marke Casamigos zahlt das Unternehmen zunächst 700 Millionen US-Dollar. Abhängig von der Geschäftsentwicklung in den kommenden zehn Jahren sollen weitere 300 Millionen Dollar fließen.

ALTICE

Die US-Tochter des Kabelnetzbetreibers Altice NV hat mit ihrem Börsengang mehr Geld eingesammelt als alle anderen in den USA börsennotierten Telekomunternehmen seit dem Jahr 2000. Das ist ein ermutigendes Zeichen für den gebeutelten Sektor. Die Aktien von Altice USA wurden mit 30 US-Dollar je Stück gepreist. Insgesamt erlöst das Unternehmen damit 1,9 Milliarden Dollar. Altice hatte einen Ausgabepreis in der Spanne von 27 bis 31 Dollar je Aktie angepeilt.

ORACLE

schnitt in der zurückliegenden Periode besser ab, als Analysten ihm im Konsens zugetraut hatten. Auf Jahressicht verbuchte das Unternehmen erstmals seit 2014 Zuwächse bei Ergebnis und Umsatz. Safra Catz, eine der beiden CEO, sprach von überzeugenden Zahlen und einem "Hyper-Wachstum" im Cloud-Geschäft, welches die operativen Margen angekurbelt habe. Sie stellte ein beschleunigtes Gewinnwachstum im Geschäftsjahr 2018 in Aussicht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2017 01:40 ET (05:40 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.