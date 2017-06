FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Klöckner & Co nach dem jüngsten Kursrückgang von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 10,60 auf 11,00 Euro angehoben. Analyst Dirk Schlamp passte seine Erwartungen an die Stahlpreisentwicklung ab dem Schlussquartal 2017 leicht an und erhöhte seine Schätzungen etwas. Aufgrund der starken US-Präsenz des Stahlhändlers könnte insbesondere die Klöckner-Aktie von einer möglichen weiteren Abschottung des US-Stahlmarktes profitieren, schrieb er in einer Studie vom Donnerstag./ajx/ede

ISIN DE000KC01000

