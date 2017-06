Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Oracle hat zwar später als ihre Wettbewerber auf die Cloud gesetzt. Doch inzwischen machen diese Anwendungen aus dem Internet die Wachstumsschwäche des Datenbankenspezialisten mit Software-Lizenzen wett. Oracle verbuchte einen Umsatzsprung von 64 Prozent bei Cloud-Anwendungen im abgelaufenen vierten Quartal und schnitt besser ab, als Analysten erwartet hatten. Auf Jahressicht verbuchte das Unternehmen erstmals seit 2014 Zuwächse bei Ergebnis und Umsatz zugleich. Die Software-Schmiede wies einen Nettogewinn von 3,23 Milliarden Dollar oder 76 Cent je Aktie aus bei Erlösen von 10,89 Milliarden Dollar. Vor Jahresfrist hatte Oracle 2,81 Milliarden Dollar erlöst und 66 Cent je Aktie als Gewinn ausgewiesen. Auf bereinigter Basis verdiente Oracle 89 Cent je Schein. Analysten hatten im Konsens einen bereinigten Überschuss je Titel von 78 Cent bei Umsätzen von 10,46 Milliarden Dollar erwartet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:30 US/Federal Reserve, Teilergebnisse der Banken-Stresstests

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 237.000 16:00 Index der Frühindikatoren Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.433,00 -0,02% Nikkei-225 20.144,24 +0,03% Hang-Seng-Index 25.830,66 +0,53% Kospi 2.368,09 +0,45% Shanghai-Composite 3.179,03 +0,72% S&P/ASX 200 5.718,80 +0,94%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Stärker nach oben geht es in Sydney, nachdem der rohstofflastige australische Aktienmarkt am Vortag mit 1,6 Prozent sein größtes Tagesminus im bisherigen Jahresverlauf eingefahren hatte. Rückenwind komme von gestiegenen Metallpreisen, heißt es. An den chinesischen Börsen wirkt weiter die Entscheidung des Indexbetreibers MSCI nach, chinesische A-Aktien ab dem kommenden Jahr in seine Schwellenländerindizes aufzunehmen. Das werde längerfristig zu starken Mittelzuflüssen an den chinesischen Aktienmarkt führen, heißt es. Habe die Börse in Sydney zuletzt noch stark unter den immer weiter abrutschenden Ölpreisen gelitten, sorgten nun steigende Rohstoffpreise wie beim Eisenerz für Schnäppchenkäufe, sagen Marktbeobachter. Rio Tinto gewinnen 1,2 und BHP Billiton 0,6 Prozent. Der Kurs des Eisenerzförderers Fortescue springt um 4 Prozent an, die Aktie des Goldschürfers Newcrest steigt um 1,4 Prozent, weil auch der Goldpreis anzieht, gestützt zum Teil vom etwas nachgebenden Dollar. In Tokio sorgt der Absturz der Takata-Aktie für Gesprächsstoff. Das wegen fehlerhafter Airbags, die vereinzelt auch zu Todesfällen führten, in eine schwere Krise geratene Unternehmen wird Medienberichten zufolge am Freitag oder am Montag Insolvenz beantragen. Nach dem Einbruch um 25 Prozent am Mittwoch stürzen Takata nun um weitere 51 Prozent ab auf 119 Yen.

US-NACHBÖRSE

Oracle legten kräftig zu, nachdem das Softwareunternehmen mit seinem Quartalsergebnis die Analystenschätzungen locker hinter sich gelassen hatte. Auf Nasdaq.com schnellten Oracle um 10,3 Prozent nach oben auf 51,08 Dollar und damit über das alte Rekordhoch von 46,99 deutlich hinaus (s.o.). Steelcase brachen um 17,8 Prozent ein. Der Anbieter von Büromöbeln hatte enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt und blieb auch mit seinem Ausblick hinter den kursierenden Analystenerwartungen zurück.

WALL STREET

Index Schlussstand Bewegung % Bewegung abs. Dow Jones Industrial 21.410,03 -0,3% -57,11 S&P-500 2.435,61 -0,1% -1,42 Nasdaq-Composite 6.233,95 +0,7% +45,92 Nasdaq-100 5.782,39 +1,0% +56,08 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 828,7 Mio 812,8 Mio Gewinner 1.057 856 Verlierer 1.935 2.114 unverändert 108 118

Uneinheitlich - Hatten sich stabilisierende Ölpreise zunächst für Rückendeckung gesorgt, dürckten die im Verlauf dann doch wieder fallenden Ölpreise etwas auf die Stimmung. Die technologielastige Nasdaq erholte sich nach den Vortagesverlusten dessen ungeachtet wieder deutlich, angeführt von Gewinnen bei Biotechnologie- und Technologieaktien. Dass im Mai die Verkäufe bestehender Häuser etwas stärker als vorhergesagt kleterten, hatte keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienmärkte. Unter den Einzelwerten legten Adobe um 2,4 Prozent zu, nachdem der Softwarehersteller überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Auch die Geschäftszahlen von Red Hat hatten positiv überrascht, was dem Kurs zu einem Sprung um 9,4 Prozent verhalf. Die Analysten von Stifel Nicolaus stuften das Papier auf "Buy" hoch. AMD schossen um 10,6 Prozent empor. Der Halbleiterkonzern hat eine neue Chip-Generation für Server vorgestellt, die Intel Konkurrenz machen könnte. Intel sanken um 0,8 Prozent - auch belastet von einer Abstufung durch Bank of America-Merrill Lynch. Twitter zogen um 5,1 Prozent an. Das Unternehmen kündigte Schritte an, die Video-App Periscope attraktiver zu machen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,34 0,0 1,34 14,2 5 Jahre 1,77 0,5 1,76 -15,8 7 Jahre 1,99 0,6 1,98 -26,1 10 Jahre 2,16 -0,1 2,16 -28,7 30 Jahre 2,73 -1,4 2,74 -34,2

Am Anleihemarkt stagnierten die Kurse auf Tagessicht. Während die positiven Immobiliendaten etwas belasteten, stützten die Aussicht auf eine niedrige Inflation angesichts des Ölpreisverfalls und die Aussagen von US-Notenbankpräsident Patrick Harker aus Philadelphia. Er plädierte für eine Pause bei den Zinserhöhungen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:40 % YTD EUR/USD 1,1175 +0,1% 1,1168 1,1133 +6,3% EUR/JPY 124,05 -0,3% 124,39 123,72 +0,9% EUR/GBP 0,8815 +0,0% 0,8811 0,8839 +3,4% GBP/USD 1,2678 +0,0% 1,2675 1,2596 +2,8% USD/JPY 110,99 -0,4% 111,39 111,14 -5,1% USD/KRW 1140,50 -0,3% 1143,37 1145,02 -5,5% USD/CNY 6,8313 +0,0% 6,8295 6,8293 -1,6% USD/CNH 6,8298 -0,0% 6,8320 6,8292 -2,1% USD/HKD 7,7999 -0,0% 7,8014 7,8005 +0,6% AUD/USD 0,7558 +0,1% 0,7553 0,7555 +4,8%

Der Dollar gab einen Teil seiner jüngsten Gewinne ab. Grund dafür waren Zweifel am Zinserhöhungstempo der US-Notenbank. Diese stellt zwar nach wie vor vier Zinsschritte bis Ende 2018 in Aussicht, der Markt geht allerdings nur von zwei Zinserhöhungen aus. Der Euro erholte sich von seinem Tagestief bei 1,1122 Dollar auf 1,1162 Dollar im späten US-Geschäft. Das britische Pfund legte ebenfalls zu, nachdem das Lager der Falken innerhalb der Bank of England (BoE) Unterstützung vom Chefvolkswirt der Zentralbank bekommen hatte. Der eigentlich als geldpolitische Taube bekannte Andrew Haldane hatte ein baldiges Zurückführen der Lockerungsmaßnahmen befürwortet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,51 42,53 -0,0% -0,02 -25,3% Brent/ICE 44,79 44,82 -0,1% -0,03 -23,8%

Die dramatische Preistalfahrt setzte sich fort. WTI verbilligte sich um 2,3 Prozent auf 42,53 Dollar, Brent um 2,6 Prozent auf 44,82 Dollar. Selbst ein stärker als erwartet ausgefallener Lagerabbau in den USA vermochten den Absturz nicht zu stoppen, weil zugleich die US-Förderung auf ein 22-Monatshoch sprang und die Behörden ihre Erwartungen an die US-Förderung weiter anhoben. Kritiker warfen zudem der Opec vor, zwar durch Fördersenkungen am Markt um Vertrauen zu werben, gleichzeitig würfen die Mitglieder aber enorme Lagerbestände auf den Markt. Belastend kam hinzu, dass die russische Zentralbank einen ernüchternden Ausblick abgab: Die Produktionssteigerungen in Libyen, Nigeria und den USA gepaart mit einer schwächelnden Konjunktur in China könnten den Ölpreis Mitte 2018 bis auf 25 Dollar drücken. Dazu passten Aussagen des iranischen Ölministers. Ihm zufolge prüfen Opec-Staaten zusätzliche Förderbeschränkungen, nachdem die bisherigen nicht zu einer Stabilisierung der Preise geführt hatten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.254,38 1.247,95 +0,5% +6,43 +8,9% Silber (Spot) 16,68 16,49 +1,1% +0,19 +4,7% Platin (Spot) 933,35 928,50 +0,5% +4,85 +3,3% Kupfer-Future 2,60 2,60 -0,2% -0,01 +3,1%

Mit dem wieder nachgebenden Dollar stabilisierte sich der Goldpreis nach dem Fünfwochentief des Vortages. Zudem sprach der erneute Einbruch der Ölpreise für eine niedrige Inflation und damit potenziell eher langsam steigende Zinse. Die Feinunze legte erstmals seit drei Sitzungen wieder zu - im späten US-Handel um 0,4 Prozent auf 1.247 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITWOCH 20.00 UHR

GELPOLITIK JAPAN

Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kikuo Iwata, hat Forderungen nach baldigen Zinserhöhungen zurückgewiesen. "Ich glaube ganz und gar nicht, dass es an der Zeit ist", mit der Verringerung der akkommodierenden Geldpolitik zu beginnen, indem die Zinsen gesenkt würden, sagte Iwata.

GELDPOLITIK

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 22, 2017 01:58 ET (05:58 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.