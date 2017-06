Der deutsche Baustoffkonzern hat auch schon mal bessere Zeiten an der Börse erlebt. Während sich der DAX immer neue Hochs erarbeitete, mussten und müssen Anleger nach wie vor auf fallende Kursnotierungen blicken. Die Aktie will einfach nicht in Gang kommen und befindet sich bereits seit Monaten in einer kontinuierlichen Abwärtsbewegung.

Den vollständigen Artikel lesen ...