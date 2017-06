Der Elektroautohersteller Tesla (WKN:A1CX3T) ist vielleicht kurz davor, die finalen Arrangements mit der Stadt Shanghai zu treffen, um dort ein Autowerk für den chinesischen Markt zu bauen. Das meldete Bloomberg am Dienstag. Eine Übereinkunft mit der Stadt könnte diese Woche schon erreicht werden, gab Bloomberg an und zitierte dabei eingeweihte Personen.



Fahrzeuge in China herzustellen könnte Tesla sehr helfen. Hier sind die Gründe.

Keine Einfuhrzölle mehr

Tesla-CEO Elon Musk hatte schon über die Pläne des Unternehmens gesprochen, eine weitere Fabrik in einem wichtigen Markt zu eröffnen. Im Oktober 2015 tweetete Musk, dass ein Werk in China schon im Jahr 2018 gebaut werden ...

