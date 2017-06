Die University Portsmouth wurde mit einem renommierten "Gold"-Prädikat innerhalb des Teaching Excellence Framework ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um die erste Feststellung der britischen Regierung von herausragenden Lehrleistungen im Hochschulwesen.

Die University of Portsmouth ist eine von nur vier Universitäten in der Südost-Region, die zusammen mit den Universitäten in Kent, Oxford und Surrey die Gold-Auszeichnung erhalten hat.

Diese Errungenschaft platziert die Universität unter die ersten 20 Prozent der 299 Hochschulbildungsträger in Großbritannien, die dem Teaching Excellence Framework beigetreten sind.

Das Gremium aus unabhängigen Experten beurteilte, dass die University of Portsmouth "für ihre Studenten konsequent herausragende Lehr- und Lernleistungen sowie Ergebnisse liefert. Sie bietet die höchsten Qualitätsstandards, die in Großbritannien anzutreffen sind."

Die Universität führt ihren Erfolg auf ihr Angebot eines ausgezeichneten Studentenerlebnisses, eine hervorragende Unterstützung für ihre Studierenden und die Einbeziehung innovativer Technologie in Studiengänge zurück, die darauf abzielen, die Studierenden auf erfolgreiche Karrieren vorzubereiten.

Im gesamten Universitätsbereich lernen die Studierenden in modernsten Einrichtungen, die denen der Industrie und den Berufsumfeldern unserer Studiengänge entsprechen und die durch den Einsatz von Arbeitgebern und von unseren Studenten geprägt werden. Zum Beispiel bereitet das Universitätszentrum für Simulation im Gesundheits- und Pflegebereich (Centre for Simulation in Health and Care) Studierende für Karrieren in einem anspruchsvollen und sich ständig verändernden Gesundheitssektor vor. Dies erfolgt durch eine beeindruckende Reihe von Simulatoren und Ressourcen, wie zum Beispiel einem virtuellen 3D-Patienten in Lebensgröße, zwei voll funktionsfähigen Akut-Krankenhausstationen und einem maßgeschneiderten Notarztwagen.

Professor Graham Galbraith, Rektor der University of Portsmouth, sagte:

"Wir begrüßen die Einführung des Teaching Excellence Framework und freuen uns, dass die University of Portsmouth mit "Gold" das höchste Prädikat erhalten hat. Viel zu lange sind die Reputationen der Hochschulen übermäßig von ihrer Forschung und dem "Prestige" abhängig gewesen was oft ein Anzeichen für hohes Alter sein kann. Großbritannien ist als Weltmarktführer in der Bereitstellung von Hochschulbildung anerkannt und diese neue Regierungsbewertung bietet die Möglichkeit, große Lehrer und große Lehren zu feiern und anzuerkennen, die zu positiven Ergebnissen für die Studierenden führen. Die Bewertung bietet wichtige neue Informationen, um Studenten die richtige Wahl, wo sie studieren sollen, zu erleichtern. Diese Gold-Auszeichnung unterstützt uns dabei, weiterhin enge Verbindungen zwischen Lehrtätigkeit, Kursinhalt, regional erforderlichen Fähigkeiten und den Branchen zu knüpfen, die das Wachstum im Rahmen der künftigen industriellen Strategie Großbritanniens vorantreiben."

Weitere Informationen über das Gold-Prädikat der Universität finden Sie unter: www.port.ac.uk/Gold

