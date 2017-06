Auch zur Wochenmitte ging es am deutschen Aktienmarkt mehrheitlich abwärts. Der DAX fiel am Mittwoch um 0,32 Prozent auf 12.774 Punkte. Bereits am Vortag hatten Anleger nach dem Rekordhoch von 12.951 Zählern Gewinne mitgenommen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...