Frankfurt - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) präsentierte sich zur Wochenmitte von seiner schwächeren Seite, so die Analysten der Helaba. Damit sei der bereits am Vortag begonnene Korrekturimpuls nochmals ausgedehnt worden. Die zuletzt deutlich nachgebenden Ölpreisnotierungen hätten für eine zunehmende Risikoaversion gesorgt, wie gestern am zwischenzeitlichen Anstieg des V-DAX abzulesen gewesen sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...