Die Ölpreise bleiben niedrig. Meldungen über einen Anstieg der Rohöl-Fördermenge in den USA belasteten die Preise stark. Die Opec diskutiert über eine Drosselung der Fördermenge - doch eine Einigung ist schwierig.

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nach der erneuten Talfahrt vom Vortag wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 44,79 Dollar und damit drei Cent weniger als am Vortag. ...

