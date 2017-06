Ziel erreicht. Der Kaffeepreis setzte seine fallende Tendenz ununterbrochen fort und erreichte in diesen Tagen die Unterstützung um 120 US-Cents, die wir als Ziel für eine Short-Position ausgegeben hatten. Nun gilt es abzuwarten, wie sich die Notierungen an dieser relevanten Marke weiter verhalten.

Nachdem der Kaffeepreis bereits das von uns angegebene Ziel am Tief von Februar vergangenen Jahres um 120 US-Cents erreichte, gilt es nun abzuwarten und erzielte Gewinne abzusichern, wie sich die Notierungen an dieser charttechnisch relevanten Marke verhalten und ob sie unter die Unterstützung fallen. Unsere Ende Mai erstmals vorgestellte und in den folgenden drei Wochen wiederholte Idee, mit der WKN VN868S auf einen fallenden Kaffeepreis zu setzen, erhöhte erneut ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short schloss gestern ...

