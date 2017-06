DAX - Chance auf Erholung (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: Nach dem jüngsten Allzeithoch ging der DAX in eine scharfe Korrektur über, die im gestrigen Handel bis an die Unterstützung bei 12.701 Punkten zurückführte. Kurz vor dem Erreichen der Marke drehte der Index nach oben ab und ging in eine dreiecksförmige Seitwärtsrange über. Diese könnte heute nach oben verlassen werden. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.25 Uhr): Sollte der DAX jetzt über 12.784 und 12.800 Punkte ausbrechen, wäre die Korrektur gestoppt und eine Kaufwelle bis 12.843 Punkte die Folge. Darüber stünde eine Verschärfung des Anstiegs auf der Agenda. Das Rekordhoch bei 12.950 Punkten...

