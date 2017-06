FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future konsolidiert am Donnerstagmorgen weiterhin in der Nähe der 165er Marke. Gegen 8.15 Uhr MESZ zieht er um 4 Ticks auf 164,98 Prozent an. Das bisherige Tageshoch liegt bei 165,01 und das -tief bei 164,93 Prozent, umgesetzt worden sind bislang knapp 5.800 Kontrakte. Der BOBL-Future zieht um einen Tick an auf 132,73 Prozent.

Der sehr dünne Umsatz stützt die These von der anhaltenden Konsolidierung. Trotz der fallenden Ölpreise sei eine Attacke auf das Februar-Hoch bei 165,26 Prozent zuletzt gescheitert. Ein Überwinden würde die Gefahr einer Kopf-Schulter-Formation zerstören. Dann wären auch wieder Stände über 167 Prozent möglich, sagt Thomas Bopp, Marktanalyst des Magazins Traders.

"Konjunkturdatenseitig wird es kaum Impulse geben", sagt Dirk Gojny, Analyst der Essener Nationalbank.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2017 02:27 ET (06:27 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.