FutureStack - New Relic, Inc. (NYSE:NEWR), ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Intelligence, hat Pläne zur Einrichtung einer europäischen Verfügbarkeitszone in Deutschland angekündigt. Der für voraussichtlich 2018 geplante Launch wird Kunden die Möglichkeit bieten, die Vorteile der cloudbasierten Digital Intelligence Platform von New Relic voll zu nutzen, und gleichzeitig sicherstellen, dass alle Daten innerhalb von Europa gespeichert werden. Mit einem Umsatzwachstum von 44 % in der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) zwischen 2016 und 2017 konnte New Relic die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen in der Region erfolgreich ausbauen. Die Ankündigung unterstützt den weitreichenden, internationalen Wachstumsplan des Unternehmens.

"Unternehmen in ganz Europa ziehen in die Cloud, wechseln auf DevOps und erstellen neue digitale Kundenerlebnisse, um das Geschäftswachstum voranzutreiben. Dafür brauchen sie eine integrierte Plattform, mit der sie den Erfolg dieser kritischen Initiativen überwachen können", sagte Lew Cirne, CEO und Gründer von New Relic. "Mit der Ankündigung einer geplanten europäischen Verfügbarkeitszone in Deutschland bekräftigen wir unser Engagement gegenüber unserer Kunden in dieser wichtigen Region, die so viele Chancen bietet."

"Der Umsatz im Segment öffentliche IT-Cloud-Services in Westeuropa wird von 2015 von 2020 jährlich um durchschnittlich 23 % (CAGR) auf $ 41,4 Milliarden steigen", erläuterte Michael Ceroici, Research Analyst, European Datacenter Group, IDC. "Die Cloud-Services in Europa ziehen immer mehr mit dem Markt in Nordamerika gleich, und IDC geht davon aus, dass das Wachstum durch stärkeres Vertrauen in Sicherheitsentwicklungen in der Cloud, breitere Annahme der Cloud durch europäische KMU und Bemühungen zur Straffung der Eigentums- und Wartungskosten von Rechenzentren vorangetrieben wird."

Wachsende Präsenz von New Relic in Europa

New Relic hat sein Team in ganz Europa ausgebaut, um seiner wachsenden globalen Kundenbasis bessere Partnerschafts- und Supportmöglichkeiten zu bieten. Das Unternehmen hat Sales- und Service-Niederlassungen in Dublin, London, München und Zürich. 2015 kündigte New Relic die Einrichtung eines European Development Center in Barcelona an, das für neue Plattforminnovationen über die gesamte New Relic Digital Intelligence Platform hinweg verantwortlich ist, darunter die vor Kurzem erweiterten Integrationen mit Amazon Web Services (AWS).

New Relic Digital Intelligence Platform

Die New Relic Digital Intelligence Platform ist eine SaaS-Lösung, die Full-Stack-Transparenz über die Leistung digitaler Initiativen bietet vom darunterliegenden Host über die Anwendung bis hin zum Endbenutzererlebnis. Innovative Unternehmen in ganz Europa verlassen sich auf die Plattform, um leistungsstarke Analysefunktionen und umsetzbare Einsichten zu erhalten und damit moderne digitale Geschäfte aufzubauen und zu führen. Die Plattform von New Relic basiert auf einer Multi-Tenant-Cloud-Datenbank, die sich zu Spitzenzeiten (wie an Feiertagen oder bei Sales-Aktionen) mühelos skalieren lässt, damit Kunden gerade dann einen umfassenden Systemeinblick haben, wenn es am wichtigsten ist.

FutureStack: Berlin mit digitalen Experten von ProSiebenSat.1, Allianz X, Amazon, Verivox und Lotto24

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen von FutureStack: Berlin, dem ersten ganztägigen Event von New Relic für Kunden und Partner in Deutschland. Die Veranstaltung in Berlin umfasste eine Keynote von Gründer und CEO Lew Cirne und Erfolgsstorys von ProSiebenSat.1, Allianz X, Amazon, Verivox und Lotto24. Abgerundet wurde die Agenda durch praktische Produktschulungen und Networking-Möglichkeiten für Kunden, um sich mit Kollegen aus den unterschiedlichsten Branchen auszutauschen. New Relic begann seine globale FutureStack-Tour im letzten Monat mit einem ausverkauften Event in London; weitere Termine sind in den kommenden Monaten für New York City, San Francisco und Sydney geplant. Weitere Informationen zum Event und den Vortragenden sind auf der Website zu finden.

Über New Relic

New Relic ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Intelligence und bietet Full-Stack-Transparenz und Analysefunktionen für über 40 % aller Fortune-100-Unternehmen. Die New Relic Digital Intelligence Platform liefert umsetzbare Einsichten, um digitale Initiativen voranzutreiben. Unternehmen jeder Größenordnung verlassen sich auf New Relic zur Überwachung der Anwendungs- und Infrastrukturleistung, damit sie schnell Probleme beheben und digitale Kundenerlebnisse verbessern können. Weitere Informationen finden Sie unter newrelic.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen laut Definition des Begriffs "forward-looking" in US-amerikanischen Wertpapiergesetzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zu den Plänen von New Relic, eine Verfügbarkeitszone in Europa zu eröffnen, darunter Zeitpunkt der Eröffnung der Zone, zu den Markt- und Kundentrends und -chancen sowie zur Teilnahme an, den Vorteilen der Teilnahme an und den behandelten Themen auf der Veranstaltung FutureStack: Berlin sowie auf zusätzlichen Veranstaltungen der FutureStack-Tour. Das Erreichen bzw. der Erfolg der in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Belange basiert auf den gegenwärtigen Annahmen, Erwartungen und Einschätzungen von New Relic und unterliegt beträchtlichen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und Änderungen der Umstände, aufgrund deren die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften von New Relic wesentlich von den in jedweden zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Errungenschaften abweichen können. Weitere Informationen zu den Faktoren, die sich auf die finanziellen und anderweitigen Ergebnisse von New Relic und die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken können, sind in den Unterlagen zu finden, die New Relic in bestimmten Abständen bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) einreicht, darunter die jüngste Version des Dokuments "Form 10-K", insbesondere unter den Überschriften "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations". Exemplare dieser Dokumente können auf der Investor-Relations-Website von New Relic unter http://ir.newrelic.com sowie auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov eingesehen werden. Sofern gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, übernimmt New Relic keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

New Relic ist eine eingetragene Marke von New Relic, Inc.

Alle in dieser Pressemitteilung erwähnten Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Marken der eingetragenen Eigentümer.

Social-Media-Links: Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170622005314/de/

Contacts:

New Relic, Inc.

Ansprechpartner für Medienanfragen

Meg Bolger, 415-658-9617

pr@newrelic.com

or

Ansprechpartner für Investorenanfragen

Jonathan Parker, 503-336-9280

IR@newrelic.com