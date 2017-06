Paris - Der Dieselskandal ist das "Fukushima" der Automobile-Industrie, so Jörg Knaf, Executive Managing Director - DACH Countries, Natixis Global Asset Management. Statt konsequent und zukunftsweisend zu handeln, klammere sich die deutsche Politik an diese umweltschädliche Technologie und verspiele damit die Chance, Autos Made in Germany für weitere 100 Jahre zu sichern.

Den vollständigen Artikel lesen ...