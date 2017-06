Köln (ots) -



Portugal boomt auch diesen Sommer. Der Länderspezialist OLIMAR Reisen reagiert auf die steigende Nachfrage und nimmt kurzfristig die "Appartements Vilabranca" bei Lagos ins Programm.



Das familienfreundliche Resort mit 85 Ferienwohnungen liegt einen 20-minütigen Spaziergang vom Zentrum Lagos entfernt in einem ruhigen Wohnviertel. Ein regelmäßiger Shuttle-Service verbindet die Unterkunft mit dem einen Kilometer entfernten, weitläufigen Strand Porto do Mós, der für einen Badetag mit der Familie ebenso geeignet ist wie für schöne Strandwanderungen oder Wassersportaktivitäten. Familien, Paare und Freunde übernachten in großzügigen Appartements und können an der schönen Poollandschaft entspannen. Die Anlage hat ebenso ein gemütliches Restaurant sowie eine Bar.



Die Stadt Lagos und ihre nahe Umgebung bieten neben zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Bars und Restaurants und einem Zoo, mehrere Strände samt Wassersport-Angeboten (Tauchen, Segeln, Surfen, Kiten, SUP, Kajak), vielseitige Bootstouren (per Segelyacht, Motorboot oder Fischkutter) sowie einen Kletterpark, zwei Golfplätze, Paragliding oder Minigolf.



Günstige Flüge gleich dazu buchen



Die Ferienanlage Vilabranca ist ab sofort in jedem guten Reisebüro sowie online auf www.olimar.de/fao221 buchbar. Passende Flüge können bei OLIMAR gleich mitgebucht werden.



Preisbeispiele Appartements Vilabranca mit Flug



1 Woche im Appartement inkl. Transfer und Nonstop-Flug ab/bis Düsseldorf, z. B. am 02.07. pro Person ab 459 Euro.



1 Woche im Appartement inkl. Transfer und Nonstop-Flug ab/bis Frankfurt, z. B. am 05.07. Gesamtpreis für 2 Erwachsene und 2 Kinder ab 1576 Euro.



