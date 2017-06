Im Falle eines harten Brexit würden sich in Deutschland gebaute Autos in Großbritannien deutlich verteuern. Das dürfte Auswirkungen auf die Nachfrage haben. Einer Studie zufolge wären 18.000 deutsche Jobs in Gefahr.

Nach dem EU-Austritt Großbritanniens droht einer Studie zufolge der Wegfall Tausender Arbeitsplätze in Deutschlands Autobranche. Europas Autohersteller müssten bei einem harten Brexit - also einem Abgang auch aus Europas Binnenmarkt - mit Absatzeinbußen von bis zu 20 Prozent rechnen, heißt es in der am Donnerstag publizierten Untersuchung des Beratungsunternehmens Deloitte. So heftig waren die ...

