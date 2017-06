Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag seine Kursgewinne vom Vortag gegenüber dem US-Dollar gehalten. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1173 USD gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Auch zum Schweizer Franken zeigt sich der Euro kaum verändert und notiert auf 1,0861 CHF. Der Dollar notiert zum Franken entsprechend mit 0,9721 CHF ebenfalls in etwa auf dem Vorabendniveau.

