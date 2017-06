Bad Marienberg - Die SANHA GmbH & Co. KG hat bekannt gegeben, ihre ursprünglich im Juni 2018 fällig werdende Anleihe über EUR 37,5 Mio. zu restrukturieren, so die One Square Advisory Services GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...