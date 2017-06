ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Die Nachfrage nach Exchange Traded Funds (ETFs) verzeichnet jedes Jahr neue Rekorde. Auf welche ETFs Privatanleger und Profis in Zeiten immer neuer Börsenhöchststände setzen, verrät Sophia Wurm, ETF Sales & Advisory der Commerzbank, in der aktuellen Sendung.