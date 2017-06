Edinburgh ist die Heimatstadt von Ken Stewart, der den örtlichen "Ear Reconstruction Service of Scotland" leitet. Dort verfeinert er Methoden, um die rekonstruktive Chirurgie für Kinder und Erwachsene mit Ohrfehlbildungen anzuwenden. Seit Jahren wendet Stewart verschiedene Techniken an, um die vielfältigen Formen der Ohren seiner Patienten nachzubilden. Eine der populärsten Methoden ist, Knorpel aus den Rippen der Patienten zu entnehmen und daraus etwas Ohrförmiges zu modellieren. Manchmal praktiziert und lehrt er auch unter Zuhilfenahme anderer Materialen, zum Beispiel Wachs, Silikon oder sogar Äpfeln. "Ich liebe es, Ohren zu rekonstruieren", sagt er in einem Interview mit The Scotsman, einer schottischen Tageszeitung. Im Jahr 2014 begann er, sich mit 3D-Visualisierung zu beschäftigen. Diese sollten die präoperativen Abläufe der Ohr-Nachbildung vereinfachen. Stewart kommentiert: "Angesichts all der verfügbaren Technik mussten wir diese Arbeitsschritte verbessern. Das Team für Ohr-Nachbildungen beim Royal Hospital for Sick Children hat den Einsatz neuer hilfreicher Technologien vorangetrieben." Die Zweigstelle des National Health Service (NHS), das staatliche Gesundheitssystem in Großbritannien, im schottischen Lothian, wo Stewart arbeitet, hatte bereits Erfahrung mit dem Einsatz von 3D-Visualisierung für das Entwerfen von künstlichen Hüften sowie für medizinische Untersuchungen. Dort war man ebenfalls an einer Verfeinerung der Arbeit mit nachgebildeten Ohren interessiert.

Stewart wandte sich an das Unternehmen von Patrick Thorn, britischer Gold-Partner von Artec 3D, Luxemburg, Luxemburg. Ausgehend von seiner langen Erfahrung mit dem Design und Re-Design von Ohrprothesen und -implantaten war Stewart skeptisch, ob die aktuellen Artec-Scanner tatsächlich ein menschliches Ohr umfassend 3D-rendern können. Um ihn vom Gegenteil zu überzeugen, fertigte Patrick eine Reihe von Nachbildungen an, mit denen die Scanner ihre Fähigkeiten in hochauflösender Visualisierung demonstrieren konnten. Thorn scannte die Ohren seiner Nachbarn und seines Enkels. Nach einigen optischen Veränderungen mithilfe der Scanning-Software Leios Elaborations von EGS, Bologna, Italien, ließ er die Muster mit dem Stereolithografie-Gerät ARM-10 von Roland, Willich, ausdrucken. Stewart und sein ...

