Erste Tranche der Kapitalerhöhung von Leo Resources bei Abschluss überzeichnet

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

21. Juni 2017 -Leo Resources Inc. (CSE:LEO; FSE: L001) (Leo oder das Unternehmen) - Im Anschluss an die Pressemeldungen vom 9. Mai 2017 und 16. Juni 2017, in denen auf die im Vorfeld angekündigte Privatplatzierung in Höhe von 10 Millionen $ Bezug genommen wird, freut sich Leo berichten zu können, dass die erste Tranche seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung - bei der zur Generierung eines Bruttoerlöses von 10.633.450 $ zum Preis von 0,50 $ pro Einheit 21.266.900 Einheiten begeben wurden - überzeichnet war und damit erfolgreich geschlossen werden konnte.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 85 Cent pro Aktie. Für den Fall, dass der Kurs der Aktien des Unternehmens an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen mit 1,40 $ pro Aktie schließt, hat das Unternehmen die Möglichkeit, die Inhaber der Warrants schriftlich oder in Form einer Pressemeldung darüber zu informieren, dass das Fälligkeitsdatum der Warrants vorverlegt und der Fälligkeitszeitraum somit auf 30 Tage nach einer solchen Mitteilung verkürzt wird.

In Verbindung mit der Privatplatzierung hat das Unternehmen einem Finder Provisionen in Form von Finders' Fees in Höhe von 7 Prozent des Bruttoerlöses bezahlt. Dieser hat darüber hinaus Stammaktienkaufwarrants erhalten, die ihn zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens im Umfang von bis zu 7 Prozent der Anzahl an Einheiten, die im Rahmen der Privatplatzierung verkauft wurden, berechtigen, wobei hier die gleichen Bedingungen wie bei den im Rahmen der Platzierung begebenen Warrants gelten.

Das Unternehmen wird von der Überzuteilungsoption im Rahmen der Platzierung Gebrauch machen und voraussichtlich eine zweite Tranche mit einem Volumen von bis zu 2,5 Millionen $ begeben.

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für die Geschäftsentwicklung, für potenzielle Übernahmen und für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet.

LEO RESOURCES INC.

Sam Chaudhry _______________________ Sam Chaudhry, CEO Kontaktdaten: 800 - 1199 West Hastings Street Vancouver, British Columbia V6E 3T5 Tel.: 604.376.1429 / Fax: 1.888.241.5996

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder über US-Nachrichtendienste bestimmt. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) oder unter anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen verkauft werden, wenn keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Aussagen), zu denen auch solche zählen, die anhand von Begriffen wie prognostizieren, glauben, planen, schätzen erwarten, beabsichtigen, können, sollten und ähnlichen Ausdrücken - soweit sich diese auf das Unternehmen oder seine Unternehmensführung beziehen - zu erkennen sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine historischen Tatsachen, sondern spiegeln die aktuellen Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wider. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen sowie verschiedenen Schätzungen, Faktoren und Annahmen und sind daher mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden, die schwer vorauszusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem der Nichterhalt der behördlichen Genehmigungen, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Diese vorsorglichen Hinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung. Diese Aussagen sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse ausgelegt werden. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungskennzahlen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Obwohl solche Aussagen auf realistischen Annahmen der Unternehmensführung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion zustande kommen wird oder - im Falle eines Zustandekommens - zu den oben beschriebenen Bedingungen abgeschlossen werden kann. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung der zukunftsgerichteten Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40145 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40145&tr=1

ISIN CA5263674049

AXC0059 2017-06-22/09:20