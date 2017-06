EuroMena freut sich, den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Retail Holding SA (die "Gruppe"), einem führenden marokkanischen Einzelhändler, bekannt zu geben. Die Investitionserträge werden hauptsächlich zur Finanzierung des Ausbaus der Gruppe verwendet.

Die Gruppe wurde Mitte der 80er Jahre von Herrn Zouhair Bennani, ursprünglich als ein einziger Supermarkt in Rabat, tätig unter der Marke Hyper, gegründet. Im Verlauf der Jahre ist die Gruppe markant gewachsen und ist heute einer der wichtigsten Einzelhändler in Marokko. Retail Holding ist der Franchisenehmer für den französischen Giganten Carrefour, den Bekleidungshändler Kiabi, Virgin Megastore und die Fast-Food-Kette Burger King. Die Gruppe begann kürzlich mit der Expansion in den afrikanischen Markt, indem sie die CDCI (Compagnie de Distribution de Côte d'Ivoire), den zweitgrößten Akteur in der Nahrungsmittelverteilung der Elfenbeinküste, übernahm. Sie ist jetzt die Nummer eins im Supermarktsegment, die Pionierin und einzige Akteurin im Segment Hypercash und führend im Gewerbeimmobiliensektor.

Außerdem ist die Gruppe gut für ein gesundes Wachstum in den nächsten fünf Jahren positioniert, da sie von der sich verändernden Einzelhandelsumgebung in Marokko profitieren wird, in der der Staat die Entwicklung von großen, modernen Einzelhandelsflächen fördert, und ebenso von Wachstumsmöglichkeiten in der Subsahara-Region.

Gilles de Clerk, geschäftsführender Gesellschafter des EuroMena Fonds, meinte aus diesem Anlass: "EuroMena ist stolz, sich dem tonangebenden Einzelhandelsunternehmen in einer für die Gruppe so wichtigen Phase anzuschließen, wo diese geleitet von einem erfahrenen Führungsteam in Marokko und regional expandiert."

Paul Khoury, Partner des EuroMena Fonds, fügte dem bei: "Wir sind zuversichtlich, dass die Gruppe gut positioniert ist für ein gesundes Wachstum in den kommenden Jahren, mit einem Staat, der die Entwicklung des modernen Einzelhandels fördert und einer Veränderung im Konsumerverhalten in Richtung dieses wachsenden Vertriebsweges."

Zouhair Bennani, CEO von Best Financière, meinte: "Wir sind stolz, The EuroMena Fonds, eine führende Privatkapitalgesellschaft mit Investitionen im Mittleren Osten und Afrika, als Aktionär der Gruppe willkommen zu heißen, die die Entwicklung unseres Unternehmens fördern wird, besonders seine Label'Vie und Compagnie de distribution de Côte d'Ivoire, Tochtergesellschaften und beide führend in ihren jeweiligen Märkten."

EuroMena hat im Einzelhandelssektor durch seine Investitionen in Khoury Home, dem führenden Einzelhändler von Haushaltsgeräten und Elektronik in Libanon sowie in die Indigo Company, einem Bekleidungseinzelhändler mit internationalen Marken mit Sitz in Tunis und einer starken Präsenz in Marokko und Algerien, umfassende Erfahrungen gesammelt. In Übereinstimmung mit ihrer Strategie wird EuroMena das Top-Management von Retail Holding in seiner Wachstumsstrategie in den Nord- und Subsahara-Regionen Afrikas unterstützen. Der Fonds geniesst dort ein breites Netzwerk und bedeutende Marktkenntnisse.

Diese Transaktion ist die vierte Investition von EuroMena III nach den Anlagen bei Elephant (FMCG, Nigeria), Indigo Company (Bekleidungseinzelhandel-Franchisingunternehmen, Tunesien, Marokko und Algerien) sowie Credit Libanais (Banksektor, Libanon).

Über EuroMena:

Das Führungsteam des EuroMena Fonds hat bis dato bei prominenten Anlegern mehr als 350 Millionen USD beschafft und über 25 Investitionen und Veräußerungen innerhalb seiner Zielregion umgesetzt. Im Juni 2016 schloss die Gruppe die Schließung seines dritten Fonds, dem EuroMena III, für insgesamt 150 Millionen USD ab. Der Fonds ist gesichert durch Zusagen von erstklassigen europäischen Institutionen wie der European Investment Bank (EIB), dem French Public Wealth Fonds (Proparco) und der britischen Development Finance Institution (CDC Group), der International Finance Corporation (IFC), der Deutschen Investition und Entwicklungsgesellschaft (DEG) sowie von vermögenden Einzelpersonen und Familienunternehmen.

Der Auftrag von EuroMena III ist die Anlage in wachstumsträchtige Unternehmen aus dem Nahen Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika und deren Umwandlung in regional führende Gruppen und die Vorbereitung eines gewinnbringenden Ausstiegs innerhalb einer Zeitspanne von 3-5 Jahren.

Zusätzlich plant der EuroMena Fonds innerhalb der nächsten 6 Monate einen Levant SME Fonds und einen MEA (Mittlerer Osten und Afrika) Fremdmittelfonds aufzulegen.

*Quelle: ME NewsWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170622005400/de/

Contacts:

Grey Doha

Denise Yamine, +97444283111

PR-Direktor

Denise.yamine@grey.com