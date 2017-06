Das aktuelle Kursniveau wirkt durchaus anspruchsvoll und viele Anleger bekommen Höhenangst. Dabei dürfte die Geldanlage in Aktien auch jetzt noch die beste Alternative darstellen. Das Gute ist, dass wir dabei zwischen den verschiedensten Anlagestilen auswählen können. Wer vorsichtig ist, für den bieten sich vor allem drei davon an: Dividendenaktien, Substanzwerte oder Unternehmen aus defensiven Branchen.



Aber halt, ist das nicht alles irgendwie das Gleiche? Keineswegs! Zwar gibt es Überschneidungen, aber alle drei haben ihre Berechtigung. Lies hier, was sie unterscheidet und wie du dieses Wissen nutzen kannst, um das perfekte Depot zu schmieden.

Drei vorsichtige Anlagestile

Wer vorsichtig ist, der meidet schnell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...