Das erst kürzlich skizzierte negative Szenario setzt sich im Kaffee-Preis weiter durch. In diesem Monat Woche rutschen die Preise für Kaffee nochmals ab und erreichen ein neues Tief in der langfristigen Abwärtsbewegung. Damit wird nun ein Worst-Case-Szenario möglich! Die Kaffee-Notierungen könnten nun bis an Rückkehrlinie des breiten Abwärtstrendkanals in den Monatskerzen als Kursziel laufen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...