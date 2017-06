Versorger haben wir in den letzten beiden Jahren gemieden. Wer sich die Kursverläufe ansieht, weiß warum. Allerdings: Seit 2016 ist wieder Musik in diesen Papieren, seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Kernbrennstoffsteuer erst recht. RWE z.B. hat seit seinem Tief im letzten Jahr rd. 60 % aufgeholt, E.ON dagegen nur gut 44 %. Freilich: Die Rückzahlung der verfassungswidrigen Kernbrennstoffsteuerwird die E.ON-Bilanz auffrischen. 3,3 Mrd. € stehen hier im Raum, hinzukommen voraussichtlich Verkäufe von Geschäftsfeldern, die ein Rand-Dasein fristen. Überdies gibt es neue Gerüchte am Markt: Dort wird darüber nachgedacht, wie sinnvoll es doch wäre, wenn E.ON mit RWE ins Geschäft käme. Im Mittelpunkt dabei: E.ON-Abspaltung Uniper. Entweder könnte sich RWE dieses Unternehmen durch Aktientausch mit E.ON beschaffen oder direkt erwerben.Ginge der Verkauf tatsächlich über die Bühne, hätte E.ON reichlich Geld in der Tasche für anderes: ErneuerbareEnergien, Energienetze und neue Kundenangebote beispielsweise, die unterm Strich eine neue Firmen-Story schrieben und neue Wachstums-Potenziale bergen.Bitte nicht vergessen: Dies sind vorläufig Gedankenspiele. Trotzdem warten wir nicht länger ab, bis sie sich verdichten. Dann könnte es für einen Einstieg auf relativ günstigem Niveau zu spät sein. Daher raten wir dazu, jetzt auf aktuellem Kurs-Level zu ordern.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus Börse easy Nr. 25 vom 21.06.2017.br/>

