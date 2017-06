Führender Anbieter von Kundenengagement setzt Geschäftserweiterung außerhalb der USA fort

SessionM, die führende Plattform für Kundenengagement, gab heute bekannt, dass die Nachfrage nach ihrer Lösung seit der im März 2016 angekündigten Geschäftserweiterung über die USA hinaus stark angestiegen ist.

"Die von uns betreuten Unternehmen sind globale Marken und hier besteht eine beträchtliche Chance für SessionM, ihnen bei den verstärkten Anstrengungen für erhöhtes Kundenengagement in der ganzen Welt behilflich zu sein", erklärte Lars Albright, Mitbegründer und CEO von SessionM. "Gleichzeitig lernen wir die Anforderungen spezieller Märkte in unseren Gesprächen mit potenziellen Neukunden in Europa und darüber hinaus erheblich besser kennen. Da wir vor Ort über qualifizierte, erfahrene Mitarbeiter verfügen, können wir bestehende Kunden besser betreuen und auch neue Geschäftsbeziehungen aufbauen."

Julien Flandrois wurde als Sales Director, EMEA, eingestellt, um die internationalen Wachstumsbestrebungen bei SessionM zu leiten. Zuletzt war Flandrois EMEA Sales Director bei DoubleDutch, einem führenden Anbieter von mobilen Engagement-Apps. Vor seiner Tätigkeit für DoubleDutch war er Sales Director mit Zuständigkeit für Südeuropa bei Salesforce. Des Weiteren wurde Brett Gascoine als Sales Director des britischen Geschäftsbetriebs von SessionM eingestellt. Gascoine war zuletzt Vertriebsleiter bei Coversocial, einer Cloud-Lösung, die die Bereitstellung von Kundendienst über soziale Medien ermöglicht.

Flandrois und Gascoine werden bei der Umsetzung der Mission von SessionM eine maßgebliche Rolle spielen und Unternehmen in die Lage versetzen, ihr Kundenengagement mit personalisierten und lokalisierten Interaktionen auf unterschiedlichen Kanälen voranzutreiben. SessionM war im Mai 2017 im Forrester-Report "Vendor Landscape: Real-Time Interaction Management" unter den Kundentreuelösungen aufgeführt, die "Interaktionen über den gesamten Customer Life Cycle ermöglichen, um Engagement und Kundenbindung zu fördern."

Die Stärken von SessionM liegen in der Orchestrierung von Kundeninteraktionen, im Verhaltensverständnis und in der Steigerung des Customer Lifetime Value (CLTV). Diese gehören zu den größten Herausforderungen, die Organisationen voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren bewältigen müssen. Die Plattform von SessionM ist Unternehmen beim Kundenengagement behilflich, indem sie die Erstellung eines einzigen umsetzbaren Kundenprofils und superpersonalisierte Kampagnen über mehrere Kanäle hinweg ermöglicht und damit den Kunden-LTV durch Treue-Marketing der nächsten Generation steigert.

Weitere Informationen über SessionM und eine Vorführung auf Anfrage erhalten Sie unter https://www.sessionm.com/what-we-do/data-engagement/.

Über SessionM

SessionM ist eine Plattform für Kundenengagement, die die weltweit innovativsten Marken in die Lage versetzt, stärkere und rentablere Kundenbeziehungen aufzubauen. Die Plattform lässt sich weltweit an die jeweiligen Unternehmensanforderungen anpassen. SessionM hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen über SessionM finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.sessionm.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170622005043/de/

Contacts:

fama PR für SessionM

Jessica MacGregor, +1-617-986-5024

sessionm@famapr.com