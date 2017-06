Bad Marienberg - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) unterstützt die heutigen Proteste europäischer Gewerkschaften gegen die geplante EU-Dienstleistungskarte in Brüssel. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von DGB: "Es ist wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen vor dem Europäischen Parlament ein Zeichen gegen diese EU-Pläne setzen", sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell am Mittwoch in Brüssel.

