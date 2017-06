Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Freiburg (pts007/22.06.2017/09:35) - Laut einer neuen Experten-Befragung steigern Social Media-Tools die Zufriedenheit mit der unternehmensinternen Kommunikation. Dies fördere auch die Lust auf bessere persönliche Zusammenarbeit. Kommunikations-Profis nahmen für eine Expertenumfrage Stellung zu digitalen Kanälen der internen Kommunikation. Knapp 60 Prozent davon kommen aus Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. Die von der School for Communication and Management (SCM https://www.intrexx.com/pm10_2017/scmonline ) und dem Software-Hersteller United Planet https://www.intrexx.com/pm10_2017/unitedplanet initiierte Studie wurde jetzt im "Pocket Guide - Digitales Arbeiten im 21. Jahrhundert" veröffentlicht. "Social Intranet weckt Lust auf Zusammenarbeit" Das Social Intranet kristallisierte sich als eines der zentralen Business-Werkzeuge zum Informations- und Wissensaustausch heraus. Der Studie zufolge wecken solche Lösungen die Lust auf mehr und bessere persönliche Zusammenarbeit. Die Untersuchung bestätigt auch einen Trend, der in der Vorjahres-Studie https://www.intrexx.com/pm10_2017/pocketguide-social-intranet erkennbar war: In Unternehmen, die ein Social Intranet einsetzen, ist die große Mehrheit (77,77 Prozent) sehr oder eher zufrieden mit der internen Kommunikation. Für Unternehmen ohne Social Intranet ergibt sich ein gegenteiliges Bild: 62,5 Prozent sind hier weniger oder gar nicht zufrieden. Checklists, Fachartikel, Best Cases... Neben der Studienauswertung enthält der "Pocket Guide" Fachbeiträge und Best Cases zur Digitalisierung der unternehmensinternen Kommunikation und Zusammenarbeit. Unter anderem beschäftigt sich der Kommunikationsberater Dr. Gerhard Vilsmeier damit, wie flexible Arbeitskonzepte das Arbeiten in Unternehmen weltweit verändern. Der Wirtschaftsinformatiker und Fachjournalist Diego Wyllie geht der Frage nach, warum die Digitalisierung Unternehmen dazu zwingt, ihre interne Kommunikation neu zu erfinden. Und Dr. Guido Wolf (Institutsleiter conex) setzt sich mit dem sich wandelnden Rollenverständnis der Abteilungen für unternehmensinterne Kommunikation auseinander. Den "Pocket Guide - Digitales Arbeiten im 21. Jahrhundert" gibt es zum kostenlosen Download: https://www.intrexx.com/pm10_2017/pocketguide-digitales-arbeiten (Ende) Aussender: United Planet GmbH Ansprechpartner: Christoph Herzog Tel.: +49 761 20703 - 402 E-Mail: christoph.herzog@unitedplanet.com Website: www.unitedplanet.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170622007

