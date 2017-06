FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Frankfurter Messegesellschaft peilt für das laufende Geschäftsjahr einen Rekordumsatz von "deutlich über 650 Millionen Euro" an. Zudem werde es weiterhin ein positives Ergebnis geben, kündigte Messechef Wolfgang Marzin am Donnerstag an. Im Rekordjahr 2016 hatte die von der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen getragene Gesellschaft 647 Millionen erlöst und dabei einen Gewinn von knapp 50 Millionen Euro erwirtschaftet. Sie hatte weltweit 417 Veranstaltungen organisiert, die von insgesamt 4,2 Millionen Menschen besucht wurden.

Gefangen hat sich offenbar die seit Jahren kriselnde Herbstmesse "Tendence" für Konsumgüter. Mit einem neuen Termin im Frühsommer (24.-27. Juni) und einem veränderten Konzept ist in diesem Jahr die Zahl der Aussteller bei dieser Veranstaltung um 20 Prozent auf 1125 gewachsen, wie Geschäftsführer Detlef Braun berichtete. Die vermietete Fläche wuchs um 12 Prozent auf 92 000 Bruttoquadratmeter./ceb/DP/fbr

