An der Adresse: New Bond Street 34-35 fand am gestrigen Abend die Auktion "Impressionist & Modern Art" bei Sotheby's statt. Die registrierten Bieter kamen aus 37 Ländern, wobei 20 Prozent aus Asien und 20 Prozent aus den USA stammten. Wassily Kandinsky gehörte zu den Stars am gestrigen Abend. Unter der Losnummer 53 wurde das Gemälde "Bild mit weissen ...

