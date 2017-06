Huber, Reuss & Kollegen als beste bankenunabhängige Vermögensverwaltung in Südost-Deutschland ausgezeichnet

Pressemitteilung München, 20.6.2017

München, 20.6.2017. Huber, Reuss & Kollegen ist von dem Magazin "Private-Banker" als beste bankenunabhängige Vermögensverwaltung in Südost-Deutschland ausgezeichnet worden. Die Münchner Vermögensverwaltung erhielt das Prädikat "Primus" und belegte in einer Empfehlungsliste somit den ersten Platz unter allen getesteten Vermögensverwaltungen im Südosten Deutschlands. "Private-Banker" bezieht in seine Bewertung, neben einer eignen Einschätzung, bereits vorhandene Ratings und Auszeichnungen mit ein. Wo Huber, Reuss & Kollegen neben einer überdurchschnittlichen Beratungsqualität, vor allem durch die hohe Sozialkompetenz und auch hervorragenden Performance-Zahlen hervorgehoben wird. "HRK gehört in jedem Fall zur Exzellenzgruppe der von uns begutachteten Vermögensverwaltungen und wurde als Primus gekürt, weil die Kombination aus Kompetenz bei Beratung, Service und Asset-Management gerade im Bereich größerer Vermögen und Stiftungen sehr spezifisch ist und für ein Unternehmen mit herausragenden Qualitäten spricht. Vor allem wenn Sie größere Geldsummen anlegen möchten, können wir daher empfehlen, bei der Suche nach Vermögensverwaltern HRK in die engste Auswahl zu ziehen" so das Private-Banker-Magazin.

Michael Reuss, geschäftsführender Gesellschafter von Huber, Reuss & Kollegen, sieht die Strategie seines Hauses, als konservative und vor allem bankenunabhängige Vermögensverwaltung, bestätigt. "Wir verkaufen unseren Mandanten nichts, sondern wir beraten. Im Prinzip sind wir für unsere Kunden das, was früher der klassische Privatbankier geleistet hat." In diesem Zusammenhang freut Reuss besonders, dass die Jury die überdurchschnittliche Beratungsqualität und hohe Fachkompetenz hervorgehoben hat. "Wir wollen uns nicht selbst verwirklichen und uns ist sehr wichtig, dass wir genau auf die Wünsche und Bedürfnisse der Mandanten eingehen. Nur deshalb konnte in den vergangenen Jahren solch ein intensives Vertrauensverhältnis zwischen uns und unseren Mandanten aufgebaut werden."

Über Huber, Reuss & Kollegen Die bankenunabhängige Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen wurde im Jahr 2000 gegründet, um vermögende Personen, Familien, Stiftungen und institutionelle Investoren unabhängig und individuell zu betreuen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in München, Ingolstadt und Schonungen 27 Mitarbeiter, davon 18 Portfoliomanager. Das verwaltete Vermögen der rund 750 privaten und institutionellen Kunden beläuft sich auf mehr als 2,1 Milliarden Euro. Eine individuelle Vermögensverwaltung mit Einzelwerten ist ab 500.000 Euro möglich, unterhalb dieser Summe wird eine Verwaltung über ausgesuchte Publikumsfonds und ETF's angeboten. Mit seinem hauseigenen Family Office steht Huber, Reuss & Kollegen auch bei Fragestellungen, die über die Verwaltung des liquiden Vermögens hinausgehen, seinen Mandanten hilfreich zur Seite. Dabei kooperiert die Vermögensverwaltung mit einem Netzwerk von Immobilienexperten, Steuerberatern, Notaren und anderen Spezialisten. So können die Münchner Finanzexperten ihre Mandanten bei Immobilienkäufen, Steuerfragen, geplanten Stiftungsgründungen und anderen Themen professionell unterstützen.

Kontakt: Christian Fischl Geschäftsführer

Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH

Steinsdorfstraße 13 D-80538 München Internet: www.hrkvv.de Mail: Info@hrkvv.de Tel: +4989216686-0 Fax: +4989216686-66

