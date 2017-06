Von Yoko Kubota

TOKIO (Dow Jones)--Der Apple-Zulieferer Foxconn sucht in mehreren US-Bundesstaaten nach möglichen Standorten zur Umsetzung seiner Investitionspläne. Noch im Juli will das Unternehmen laut Chairman Terry Gou die ersten Ergebnisse vorstellen.

Die Foxconn Technology Group, die formell als Hon Hai Precision Industry Co. bekannt ist, will in sechs Projekte investieren und sucht in sieben Staaten Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Pennsylvania, Texas und Wisconsin nach Niederlassungsmöglichkeiten, wie Vice President Tim Chen sagte.

Gou gab im Januar bekannt, dass er eine Fabrik für 7 Milliarden US-Dollar in den USA bauen möchte. Die Riesenfabrik könne 30.000 bis 40.000 neue Arbeitsplätze in den USA schaffen.

June 22, 2017 04:00 ET (08:00 GMT)

