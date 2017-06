Die Versicherungsaufsicht BaFin hat die Übertragung der Arag-Policen und der Kapitalanlagen auf die Frankfurter Leben genehmigt. Der Arag-Konzern will sich künftig auf die Rechtsschutz-Sparte konzentrieren.

Der Verkauf der Arag Lebensversicherung an einen professionellen Abwickler ist perfekt. Die Versicherungsaufsicht BaFin habe die Übertragung der 322.000 Arag-Policen und der zugehörigen rund 2,8 Milliarden Euro an Kapitalanlagen auf die Frankfurter Leben genehmigt, teilte der neue Eigentümer am Donnerstag mit. Die Düsseldorfer Arag hatte beschlossen, ...

