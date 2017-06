Berlin (ots) -



- Internationale Entscheidungsträger diskutieren agile Unternehmensstrategien - Eröffnung des Endowment-Managementprogramms - Ferrero mit ESMT Responsible Leadership Award für verantwortungsvolle Palmöl-Lieferkette ausgezeichnet



Am 22. Juni 2017 findet das ESMT Annual Forum "Agility. Leading in Transition" an der ESMT Berlin statt. Internationale Wirtschaftsvertreter und Wissenschaftler kommen auf der eintägigen Konferenz zusammen, um die Chancen und Herausforderungen von agilen Unternehmensstrategien und -methoden in Zeiten der Digitalisierung zu diskutieren. Heinrich Hiesinger, Vorstandsvorsitzender, thyssenkrupp; Carsten Kengeter, Vorstandsvorsitzender, Deutsche Börse; Jean-Dominique Senard, Geschäftsführer und geschäftsführender Gesellschafter, Michelin Group sowie Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender, Daimler, Leiter Mercedes-Benz Cars und Vorsitzender des Kuratoriums der ESMT Berlin Stiftung, gehören zu den Referenten.



Im Rahmen der Veranstaltung wird die ESMT das Endowment-Managementprogramm (EMP) mit Peter Pühringer, POK Pühringer Privatstiftung, und Joachim Faber, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Börse, feierlich eröffnen. Seit September 2016 unterstützen die Pühringer Stiftungen die ESMT in den Bereichen Endowment Management und Entrepreneurial Finance. Für das EMP erhielt die Wirtschaftshochschule einen Kapitalstock von 10 Millionen Euro, der von zwei Portfoliomanagern professionell angelegt wird. Darüber hinaus tritt Henry Sauermann, Associate Professor of Strategy, der internationalen Wirtschaftshochschule bei und besetzt fortan den POK Pühringer PS Chair in Entrepreneurship. Zuvor war Prof. Sauermann als Associate Professor of Strategy and Innovation am Scheller College of Business, Georgia Institute of Technology, tätig.



Dieses Jahr ehrt der ESMT Responsible Leadership Award das Unternehmen Ferrero für seine verantwortungsvolle Palmöl-Lieferkette, womit Ferreros fortwährender Einsatz für Nachhaltigkeit gestärkt wird. Carlo Vassallo, Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsleitung Ferrero Deutschland, wird den Preis entgegennehmen. Marco Vollmar, Mitglied der Geschäftsleitung der internationalen NGO World Wide Fund For Nature (WWF), hält die Laudatio. Der ESMT Responsible Leadership Award ehrt herausragendes Engagement im Bereich Nachhaltigkeit. Bisherige Preisträger waren u.a. Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank; Wendy Kopp, Gründerin von Teach For America sowie CEO und Mitbegründerin von Teach For All; Güler Sabancı, Vorsitzende und führende Geschäftsführerin der Sabancı Holding sowie Mario Monti, ehemaliger Ministerpräsident von Italien.



Über die ESMT Berlin



Die ESMT Berlin ist eine internationale Business School, die von 25 führenden globalen Unternehmen und Verbänden gegründet wurde. Sie bietet englischsprachige Vollzeit- und berufsbegleitende Executive MBA-Studiengänge, einen Executive MBA/MPA-Studiengang, einen Master in Management-Studiengang sowie Managementweiterbildung auf Englisch und Deutsch an. Die ESMT konzentriert sich auf drei Schwerpunkte: Leadership und gesellschaftliche Verantwortung, europäische Wettbewerbsfähigkeit und Technologiemanagement. Die Faculty der ESMT veröffentlicht in führenden wissenschaftlichen Zeitschriften. Zusätzlich stellt die Business School eine interdisziplinäre Plattform für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft dar. Der Hauptsitz der Wirtschaftshochschule befindet sich in Berlin, ein zweiter Standort ist Schloss Gracht bei Köln. Die ESMT ist eine staatlich anerkannte, private wissenschaftliche Hochschule mit Promotionsrecht, deren Angebot von AACSB, AMBA, EQUIS und FIBAA akkreditiert worden ist. www.esmt.org



