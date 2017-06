Düsseldorf - Die Zentralbank von Brasilien will heute ihren Inflationsbericht für das 2. Quartal 2017 vorlegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.An den Finanzmärkten erhoffe man sich davon in dreifacher Hinsicht weiteren Aufschluss: Erstens über den aktuellen Stand der Disinflation, zweitens über die Preisrisiken infolge der derzeitigen Regierungskrise und drittens über deren Auswirkungen auf die Reformfortschritte. Morgen werde das Statistikamt die Preissteigerungen für die erste Hälfte des zurückliegenden Junis bekanntgeben. Die Analysten würden dabei mit einer Jahresrate von 3,7% (Mai: 3,8%) rechnen, wodurch sich der disinflationäre Trend abermals fortgesetzt hätte.

