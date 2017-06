Frankfurt - Heute verlagert sich der Fokus der Emissionsaktivitäten in die USA, da das US-Treasury neue Anteile eines ultralangen Linkers an den Markt bringen wird, berichten die Analysten der Helaba.Mit lediglich 5 Mrd. USD falle das Aufstockungsvolumen ungewöhnlich gering aus. Zuvor gebe das amerikanische Schatzamt noch Details der in der kommenden Woche geplanten Auktion im Floater-Bereich bekannt. Auch in Italien erfolge die Ankündigung eines Kapitalmarktauftritts: Am nächsten Mittwoch stehe die Doppelauktion einer Nullkupon- und einer inflationsindexierten Anleihe an.

