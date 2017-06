Düsseldorf - Wie erwartet hat die Notenbank in Neuseeland die geldpolitischen Rahmenbedingungen nicht verändert und die "Official Cash Rate" bei historisch niedrigen 1,75% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zudem sei in Aussicht gestellt worden, dass die Geldpolitik noch für einen erheblichen Zeitraum akkommodierend bleiben werde. Der Wachstumsausblick werde indes weiterhin positiv bewertet und man gehe nach wie vor davon aus, dass bei der Inflation, die im 1. Quartal 2017 vor allem aufgrund steigender Energie- und Lebensmittelpreise von 1,3% auf 2,2% gg. Vj. angezogen habe, das Ziel der Notenbank von 2% (+/-1%) mittelfristig erreicht werde.

Den vollständigen Artikel lesen ...