Frankfurt - In den USA steht der Index der Frühindikatoren des Conference Boards im Mittelpunkt des Interesses, berichten die Analysten der Helaba.Positiv hervorzuheben sei, dass der Index bereits acht Monate in Folge Pluswerte aufweise und auch im Mai dürfte es zu einem Anstieg gekommen sein. Mit einer Überraschung auf der Oberseite sei aber nicht zu rechnen. Im Vorjahresvergleich gebe es ebenfalls positive Indexstände, ein weiterer Anstieg der konjunkturellen Dynamik lasse sich daraus aber nicht unbedingt ableiten. Dies zeige der Vergleich des Frühindikators mit der Industrieproduktion. Der Einfluss der Konjunkturzahl auf die Finanzmärkte sei in der Regel begrenzt, da die meisten Komponenten, aus denen er sich zusammensetze, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits bekannt seien. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der Hauspreisindex und der Kansas-City-FED-Index würden den heutigen Datenkranz abrunden. Insgesamt sollten keine Zweifel an der konjunkturellen Entwicklung in den USA aufkommen.

