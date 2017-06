Von Ben Dummett

LONDON (Dow Jones)--Die Citigroup Inc hat eine führende Investmentbankerin der UBS Group AG eingestellt, die für die Fusionen und Übernahmen in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) zuständig sein wird. Alison Harding-Jones werde sich darauf konzentrieren, den Marktanteil der Citigroup in den Ländern und Sektoren der Region zu steigern, teilte die Bank mit. Die 47-jährige Investmentbankerin war bis dato Leiterin für M&A im asiatisch-pazifischen Raum für die schweizerische UBS.

Aktuell stationiert in Hongkong, wird Harding-Jones nach London ziehen, um ihre neue Rolle im Oktober anzutreten. Sie wurde zudem zum Vice Chairman für Corporate- und Investmentbanking für EMEA berufen.

Die Citigroup hat in diesem Jahr bereits eine starke Performance bei Fusionen und Akquisitionen in der Region gezeigt. Die Bank steht auf einer Tabelle der M&A-Aktivitäten in EMEA mit einem Gesamtvolumen an Transaktionen von fast 191 Milliarden US-Dollar an der Spitze, wie Daten von Dealogic zeigen. Die Bank of America Merrill Lynch steht an zweiter Stelle, gefolgt von Goldman Sachs.

Einige der größeren europäischen Transaktionen, die Citi in diesem Jahr begleitet hat, schließen die transatlantische Fusionsvereinbarung der Chemiekonzerne Huntsman aus den und Clariant aus der Schweiz sowie das 16,3 Milliarden Euro Übernahmeangebot für Abertis Infraestructuras SA von der italienische Atlantia SpA ein.

Harding-Jones wird Wilhelm Schulz ersetzen. Der ehemalige Leiter des M&A-Bereichs für die Region EMEA wurde im Januar zum Chairman für EMEA M&A befördert.

