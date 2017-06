Hongkong (ots) - Mit 93 qm Ausgangsgröße in der "kleinen" Junior Suite bis hin zu 660 qm in der Peninsula Suite, gehören die Luxusunterkünfte des Peninsula Beijing zu den größten in ganz China. Nach seinem Komplettumbau trumpft das Haus in Sachen Gästekomfort und Service mit Superlativen auf: So ist das Peninsula das erste Hotel in China mit einem 24-stündigen Check-in und Check-out Service. Hier eine Auswahl der Top-Suiten im Peninsula Beijing:



Premier Suite: In Chinas quirliger Hauptstadt sind die 110 qm großen Premier Suiten Rückzugsorte und Oasen der Entspannung. Italienische Cassina-Möbel und eigens entworfene Designerstücke prägen das unaufgeregte Ambiente. Raumhohe Fenster geben den Blick frei auf die üppig grüne Gartenanlage. (Übernachtung ab 4.160 CNY, ca. 545 EUR pro Nacht).



Beijing Suite: In Größe und Ausstattung gleichen die neuen Beijing Suiten mit ihren 165 qm einer modernen Stadtresidenz: hierfür wurden im Zuge des Umbaus jeweils zwei Suiten zusammengefasst. Ein privater Kinoraum garantiert Extrakomfort. Telefonie ist dank Voip-System weltweit kostenfrei. (Übernachtung ab 6.560 CNY, ca. 862 EUR pro Nacht).



Peninsula Suite: Die Peninsula Suite auf der obersten Etage des Hotels ist Schmuckstück des Hauses. Historische Stilelemente und zeitgenössische Eleganz verleihen der 660 qm großen Suite das Flair eines Luxusapartments. Der private Aufzug, der direkt zur Lobby führt, der Butler und Rolls-Royce, die per Knopfdruck bereit stehen sind nur einige der Highlights (Übernachtung ab 98.000 CNY, ca. 12.900 EUR pro Nacht).



Art in Residence: Eine Sonderstellung im Design aller Suiten nimmt Kunst ein. Insgesamt zählt die museumswürdige Sammlung des Peninsula Beijing 800 Werke hauptsächlich zeitgenössischer, chinesischer Kreativer. Auf der 14. Etage des Hotels bietet das "Art in Residency"-Programm aufstrebenden Künstlern Atelier- und Wohnräume für einen Zeitraum von drei Monaten.



OTS: Peninsula Hotels newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60230 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60230.rss2



Pressekontakt: Pressebüro The Peninsula Hotels: Sabine van Ommen PR GmbH E-Mail: Info@SvO-PR.com, www.svo-pr.com